Anzio | il consigliere Davide Gatti subentra nell’assise di Citta Metropolitana

(Di giovedì 3 novembre 2022)– “Buon lavoro alComunale,, che, nei prossimi giorni, si insedierà ufficialmente nel Consiglio Metropolitano di Roma Capitale. Sono certo che, insieme alComunale e Metropolitano, Vito Presicce,saprà rappresentare al meglio le istanze deidini, con particolare riguardo alle problematiche del territorio”. Lo ha affermato il Sindaco di, Candido De Angelis, in riferimento al subentro delComunale,di Roma Capitale. Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie diilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato ...

Nei prossimi giorni ilComunale della Città di, Davide Gatti , subentrerà nell'Assise Metropolitana di Roma Capitale. Il sindaco del comune neroniano, Candido De Angelis , ha commentato la notizia: '...... il Segretario Luisa Paratore e ilAngelo Caporali . La sezione locale parteciperà anche a tutti gli eventi pubblici in programma sia a Nettuno che adil prossimo 4 novembre.Una domenica tra le bellezze di Anzio per i militari in congedo dell'Associazione carabinieri. Questa mattina la città di Anzio ha dato il suo benvenuto ...Questo sito si avvale di cookie necessari al suo funzionamento ed utili alle finalità illustrate nella cookie policy. Tutti i cookie sono bloccati preventivamente, fino a quando non darai il consenso ...