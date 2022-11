WWE | Una buona puntata di NXT | ma gli ascolti subiscono un leggero calo

(Di mercoledì 2 novembre 2022) La scorsa notte è andata in onda su USA Network lasettimanale di NXT, laper quanto riguarda i dati sugliha fatto registrare una media di circa 670.000 spettatori e un rating nella fascia demografica 18-49 di 0.13.Lo show continua a confermarsi molto godibile e piacevole da seguire, ma rispetto alla scorsa settimana vede i propriin. Lo show inoltre si è classificato 22° nella classifica dei 150 show via cavo della serata. WWE NXT last night on USA Network (8-10:04pm):670,000 viewersP18-49 rating: 0.13#22 cable original in P18-49 pic.twitter.com/XU4VBigZTu— Brandon Thurston (@BrandonThurston) November 2, 2022

