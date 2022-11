Torrione | 16 auto danneggiate | preso un extracomunitario

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Sono 16 in totale levetturenel corso della notte appena trascorsa a Salerno da parte di un cittadino di origini marocchine fermato in un intervento che ha visto impegnati carabinieri e polizia. L’con piccoli precedenti è stato fermato dopo che, intorno all’1.30 della notte aveva iniziato a danneggiare delle vetture parcheggiate in via Forte la Carnale al presumibile scopo di rubare, infrangendo il vetro, quanto era all’interno. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

