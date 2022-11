Toghe in azione | chi finisce nei guai dopo il raduno di Predappio

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Otto persone che hanno partecipato al corteo disono indagate per aver effettuato il saluto romano e per ostentdi simboli fascisti. È quanto si apprende in merito alle indagini sulla cerimonia commemorativa della Marcia su Roma di domenica scorsa. Sarebbero in corso ulteriori accertamenti. E suldiè intervenuto ospite di 'Un Giorno da Pecora' su Rai Radio1, il deputato di FdI e vicepresidente della Camera Fabio Rampelli: "Ildiè stato gestito da diversi governi nel corso della storia ma non è mai stato elemento di attenzione come in questo momento. Non c'entra niente con un rave party: lì ci sono persone che possono essere criticate, io non ci sono mai stato in vita mia, non sono un nostalgico, quelle immagini sono ...