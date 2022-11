Sassuolo | con l’Empoli è l’ora di Alvarez?

(Di mercoledì 2 novembre 2022), per la sfida conDionisi pensa ad Augustincome titolare, nonostante lo scarso minutaggio Ilal lavoro per preparare la partita di sabato contro. In attacco Dionisi potrebbe decidere di lanciare dal primo minuto Augustin. Nonostante lo scarso minutaggio, appena 44? nelle ultime quattro sfide dei neroverdi, La Gazzetta dello Sport suggerisce come l’uruguaiano potrebbe partire da titolare, viste le numerose assenze, il periodo di difficoltà di Pinamonti – fermo a due reti in 892? giocati – ma soprattutto considerato che con un gol e un assist in 108? giocati in questo campionato, è il più pericoloso degli attaccanti neroverdi. L'articolo proviene da Calcio News 24.

