“Oggi è un altro giorno” | perché oggi non va in onda Serena Bortone

Leggi su dilei

(Di mercoledì 2 novembre 2022)è un, il salotto televisivo condotto da, non va innella giornata del 2 novembre 2022. Il programma, nel palinsesto televisivo della Rete Ammiraglia, accompagna gli spettatori ognidopo il Tg1 e il Tg1 Economia. In occasione del secondo anniversario della scomparsa di Gigi Proietti, la Rai ha deciso di modificare la pianificazione, inserendo Preferisco il Paradiso, in ricordo dell’attore romano.è unnon va inil 2 novembre 2022 Il palinsesto di Rai 1 il 2 novembre 2022 cambia, almeno in parte, per omaggiare uno degli attori più importanti del panorama cinematografico italiano: ...