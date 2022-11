MotoGP GP Valencia 2022 | Quartararo | “Difficile vincere il Mondiale | non mi stresserò troppo”

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Il campione del mondo 2021 di, Fabio, a pochi giorni dal Gran Premio diche assegnerà il titolo, ha commentato l’accesissimo duello con il ducatista Francesco Bagnaia: “Abbiamo fatto una buona gara in Malesia, è stato bello tornare sul podio. Sarà moltoil, darò il 100% come sempre, ma non miper il titolo. È l’ultimo GP della stagione e voglio godermelo, provando a chiudere con un buon risultato”. Il francese della Yamaha, dunque, sembra non nutrire grandi speranze di rimonta anche perché a Bagnaia basterà classificarsi almeno quattordicesimo per laurearsi campione del mondo. SportFace.

