Mastodon sta diventando il social alternativo a Twitter?

Leggi su giornalettismo

(Di mercoledì 2 novembre 2022)è un software libero che è diventato noto – tra le altre cose – per aver accusato Truthdi Trump di averne copiato il meccanismo violandone la licenza. Si tratta di una retee di microblogging decentralizzato che permette di pubblicare messaggi brevi e che – come facile intuire – funziona in maniera molto simile a. Proprio per questo sono molte le persone che, dopo l’annuncio dell’acquisizione avvenuta dida parte di Musk e tutti i cambiamenti in atto, stanno decidendo di migrare sue – secondo quanto riporta Tech Crunch – sarebbero già 70 mila le persone che hanno scelto di iscriversi sulla piattaforma. LEGGI ANCHE >>> Due “media” per il Garante europeo dei dati che si basano sui software di ...