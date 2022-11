Luca Sguazzini colpito da “tre episodi di ischemia cerebrale”

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Un grave problema di salute ha, ex concorrente di Ballando con le stelle. In coppia con la maestra Veera Kinnunen, si era classificato in terza posizione durante l’undicesima edizione (quella del 2016) del programma di varietà di Milly Carlucci. Prima della partecipazione televisiva, si era fatto conoscere sui social come “modello viaggiatore”, trasferendosi prima in Australia, poi Giordania e in Indonesia. Vi raccomandiamo... Carolyn Smith sul suo tumore: "Ho dolori ovunque ma si va avanti con il sorriso" La nota giurata di Ballando con le stelle ha parlato della sua dura battaglia contro il cancro al seno, scoperto e sconfitto nel 2015 ma ripresenta... Nelle ultime è però giunta una terribile notizia ...

, concorrente di Ballando con le Stelle nel 2016, è stato colpito da un'ischemia cerebrale e si trova in ospedale in gravi condizioni. Stando a quanto riporta il sito di Gossip e Tv , e ...Un'altra piccola stella in sordina, capace poi di conquistare il cuore del pubblico in studio e da casa, è stata, un'anima errante e dallo spirito ribelle che ha vissuto per un lungo ...Gli amici travel vlogger dedicano a Luca Sguazzini un reel con i video delle loro esperienze più belle: “La vita è così bella e fragile, felici ...Luca Sguazzini, nel cast di Ballando con le Stelle del 2016, è stato colpito da un'ischemia cerebrale, e attualmente si trova in ospedale in gravi condizioni.