Inter | De Vrij | 'Ce l'abbiamo messa tutta | si vedono i miglioramenti'

Bayern Monaco batte2 - 0 (1 - 0) nell'ultima partita del gruppo C di Champions League. I gol, nel pt al 32' di ... DE5,5 Non segue in uscita Choupo - Moting, liberandolo al tiro per il 2 - 0....30 Atalanta PreMatchMercoledì 4 Gennaio 2023 - 20:45PreMatch Napoli Sabato 7 Gennaio 2023 - 20:45 Monza PreMatchSabato 14 Gennaio 2023 - 20:45PreMatch Verona Lunedì 23 ...Il tecnico nerazzurro guarda già al derby d'Italia contro i bianconeri dopo la sconfitta contro il Bayern Monaco all'Allianz Arena ...Stefan de Vrij ha parlato ai nostri microfoni dopo la sconfitta dell'Inter a Monaco: "Qualificarci agli ottavi era l'obiettivo principale.