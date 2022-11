GF VIP | Elenoire Ferruzzi vive davvero un una casa popolare? La risposta è spiazzante | ecco la vera casa

(Di mercoledì 2 novembre 2022)in una? Nelle ultime settimane questo rumor si è fatto insistente: alcuni utenti del web sostengono che la vita laccata d’oro della ex gieffina sia in realtà una finzione. La vippona di Alfonso Signorini non vivrebbe a City Life, ma nella periferia di Milano. È tutto vero? Leggi anche: GF...

Ecco chi sono Gf, il post diFerruzzi dedicato a Dal Moro scatena una pioggia di critiche: 'Vergognati!' Lo sfogo su Instagram Al termine dell'avventura al GFVip, terminata per...È stata un'amara uscita di scena quella diFerruzzi dal Grande fratello. Eliminata dal pubblico con un televoto flash per il suo pessimo comportamento nella Casa, fuori dal reality l'...Elenoire Ferruzzi vive a City Life, come da lei dichiarato, o in una casa popolare, come sostengono gli utenti del webElenoire Ferruzzi è stata eliminata dalla casa del Grande Fratello Vip ed è tornata alla vita di tutti i giorni. L'ex concorrente è stata punita con l'eliminazione ...