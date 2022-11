Ferrari - Addio a Mauro Forghieri | l' uomo delle vittorie a Le Mans e in Formula 1

Leggi su quattroruote

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Un pezzo di storia dell'automobilismo mondiale e dellase n'è andato, con la morte di. L'ingegnere modenese, che aveva 87 anni, è stato il simbolo dei grandi trionfi della Casa del Cavallino, dalla fine del 1961, anno in cui re Enzo, a soli 26 anni gli affidò le chiavi del Reparto Corse, fino al 1984. Sotto la sua gestione tecnica ricordiamo cheprogettava praticamente per intero le monoposto di F.1 come i prototipi per le gare di durata laha vinto sette Mondiali Costruttori e quattro Piloti in1, oltre a cinque mondiali Sport Prototipi. L'ingegnere è stato protagonista non solo di tantissime, ma anche di notevoli innovazioni tecniche, come quella del cambio trasversale montato sulla 312 T del 1975 (campione ...