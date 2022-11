Fed | rialza tassi di 75 punti in range 3 | 75-4%

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Roma, 2 nov. - (Adnkronos) - Nessuna sorpresa dalla Federal Reserve: il comitato di politica monetaria (Fomc) ha infatti deciso un rialzo di 75deifederali portandoli nel3,75-4%. Il Comitato anticipa inoltre che nuovi aumenti "saranno appropriati per raggiungere un orientamento di politica monetaria sufficientemente restrittivo da riportare l'inflazione al 2 per cento nel tempo". Nel determinare il ritmo dei futuri incrementi il Fomc - si spiega - "terrà conto dell'inasprimento cumulativo della politica monetaria, dei ritardi con cui la politica monetaria incide sull'attività economica e sull'inflazione e degli sviluppi economici e finanziari". La banca centrale Usa inoltre conferma la riduzione del suo portafoglio di titoli del Tesoro e titoli di debito di agenzie e titoli garantiti da ipoteche di agenzie, come ...

Nel settore salutela testa anche Amplifon +1,86%. Tra le banche svetta Unicredit +2,37%, ... Spread in rialzo L'andamento dei prezzi nell'area euro e l'attesa della, pesano sul secondario ...... mentre la Bcei tassi dello 0,75% ma lascia intendere che potrebbe moderare le strette in futuro, la Boj mantiene la sua politica ultra - accomodante e cresce l'aspettativa che la, dopo ...La Fed alza i tassi di interesse dello 0,75%. Il costo del denaro sale così in una forchetta fra il 3,75% e il 4%. Si tratta del quarto rialzo consecutivo da 75 punti base per la banca centrale americ ...