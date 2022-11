(Di mercoledì 2 novembre 2022) Foxconn, azienda tecnologia taiwanese, è da settimane alle prese con malcontento dipendenti: in migliaia hanno lasciato laa partire da metà ottobre, dopo che le persone che hanno contratto ...

Globalist.it

La Cina, con l'avvicinarsi dell'inverno, sta affrontando un picco di casi in varie parti del suo territorio: qualche giorno fa è stato messo ilanche un distretto a Wuhan. Rispetto alla ...Ascoltando l'nuovo singolo di Vasco, come dargli torto Album da ascoltare #5 Manuel ... Dopo la doppietta folk composta e pubblicata durante il"Folklore" + "Evermore", adesso è ... Ennesimo lockdown in Cina: l’area intorno alla più grande fabbrica di iPhone al mondo è inaccessibile La Zhengzhou Airport Economy Zone, che ospita il più grande stabilimento di iPhone di Apple ha dichiarato l'imposizione immediata di un lockdown fino al 9 novembre ...La Zhengzhou Airport Economy Zone, che ospita il più grande stabilimento di produzione di iPhone di Apple di proprietà del contractor Foxconn - azienda tecnologia taiwanese - ha dichiarato ...