È morto Mauro Forghieri | progettista di macchine da corsa ed ex direttore tecnico della Ferrari

Nella mattinata di mercoledì 2 novembre èall'età di 87 anniForghieri, ingegnere progettista e stretto collaboratore di Enzo Ferrari. Nel 1962, quando aveva soltanto 27 anni, fu scelto dal Drake come responsabile del reparto ...Passionale, geniale, unico.Forghieri ci ha lasciato a 87 anni stamane. Da sempre legato alla Ferrari, l'ingegnere che ha fatto la storia del team di Maranello vincendo in F1 sotto la sua guida sette campionati mondiali ... È morto Mauro Forghieri, storico direttore tecnico Ferrari Di Redazione Sport Fu scelto da Enzo Ferrari come capo del Reparto Corse di Maranello a soli 27 anni . Con la Rossa vinse anche 54 Gp e 4 titoli… Leggi ...Passionale, geniale, unico. Mauro Forghieri ci ha lasciato a 87 anni stamane. Da sempre legato alla Ferrari, l'ingegnere che ha fatto la storia del team di Maranello vincendo in F1 sotto la sua guida ...