DIS-COLL | cos’è e a chi spetta l’indennità mensile

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 2 novembre 2022) La DIS-di disoccupazione, destinata ai lavoratori parasubordinati, introdotta come misura a sostegno del reddito a seguito della perdita involontaria della propria occupazione. Cerchiamo di capire meglio chi sono i destinatari e come funziona. A chiI lavoratori che possono richiedere l’intervento della DIS-sono : iaboratori coordinati e continuativi di aziende private e Pubbliche amministrazioni, iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata; gli assegnisti e i dottorandi di ricerca con borsa di studio, anch’essi iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata. Restano invece esclusi dall’ambito di applicazione deldi disoccupazione coloro che rivestono il ruolo di amministratori, sindaci o revisori di ...