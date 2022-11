Cronaca di una sconfitta meravigliosa

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Il Napoli che perde a Liverpool, ad Anfield Road, tra mito e voglia di immediato futuro è un Napoli che è davvero bello da vedere. In ogni senso, in ogni logica compresa o immaginata, in ogni aspetto definito o indefinito. Questo Napoli che perde ci piace perché è umano. “It’s been a hard day’s night” Staccatosi d’improvviso dai proclami e dai sogni dei tifosi, dei proclami e delle incertezze dei giornalisti o presunti tali, questo Napoli è reale, è vero, è per l’appunto umano. Perde e perde in un modo sublime, nonché indolore. Primi nel girone in ogni caso, prestazione ottima, di chi arriva nella terra che fu dei Beatles e di Steve Gerrard ed ha voglia di imporsi. Alla fine due episodi che quasi potrebbero definirsi isolati, anche se chiaramente il giornalismo campano interpreterà il tutto al contrario. Episodi che non macchiano l’immagine di una prestazione egregia, una ...