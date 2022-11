Crollo all' Università di Cagliari | altri sette indagati

... il sostituto procuratore di Cagliari, Giangiacomo Pilia - che indaga per disastro colposo ecolposo di edificio - ha iscritto sette persone nel registro degli indagati. Si tratterebbe di chi ...Altri 7 indagati per il'Università di Cagliari dopo i primi quattro iscritti nel fascicolo'indomani della tragedia sfiorata. Si tratta del personale delle imprese che ha lavorato alla ristrutturazione dell'...Ci sono altre sette persone indagate per il crollo dell'ex Aula magna della Facoltà di Geologia di Cagliari, avvenuto la sera del 18 ottobre scorso. (ANSA) ...Passano quattro minuti e l’estremo difensore di casa si oppone a De Angelis. All’82’ punizione di Mosca, Barbato tocca con la mano. Sulla respinta c’è Caccia che di testa ribatte in rete: il direttore ...