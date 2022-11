Cobolli Gigli all’attacco su Calciopoli | “anche l’Inter era colpevole”

(Di mercoledì 2 novembre 2022) A distanza di anni continua a tenere banco lo scandalo. L’ultima sentenza è stata sfavorevole alla Juventus, il ricorso dei bianconeri al Tar per la restituzione dello scudetto 2005/2006 è stato rigettato. Le ultime dichiarazioni di Moratti (“Juventus e Moggi disonesti”) hanno scatenato nuove reazioni, in particolar modo ha fatto molto discutere la risposta dell’ex presidente bianconero Giovannia Telenord. “Ho letto una recente intervista a Massimo Moratti. Si è parlato di tutto, ma è mancata una domanda: ‘Come mai nel 2006non è apparsa nel processo, mentre 4 o 5 anni dopo è apparso il faldone sui nerazzurri, per cui il procuratore Palazzi ha parlato di grave illecito sportivo?’. Se lo sono dimenticati tutti, io sono dispiaciuto,...

