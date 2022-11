Bologna | filobus senza freni e conducente sbatte su un semaforo I video

Fortunatamente nulla di grave per i pochi passeggeri saliti sule in attesa della corsa. Nessuna auto è rimasta coinvolta nell'incidente, grazie anche alla prontezza degli automobilisti. Nel ...Ilera infatti in sosta al capolinea di piazza XX settembre. Tper ha avviato accertamenti per capire se il conducente abbia inserito il freno a mano o se il sistema di blocco non ha ...Singolare incidente ieri nel tardo pomeriggio a Bologna, a pochi passi dalla stazione centrale. Intorno alle 18.45, un autobus di Tper, fermo e spento al capolinea della linea 15 in piazza XX… Leggi ...Il filobus, con a bordo qualche passeggero, si sarebbe azionato autonomamente. Un’auto inchioda per evitare l'impatto poi la breve corsa finisce sul palo semaforico ...