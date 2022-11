Avatar | La Via dell’Acqua | il nostro commento al trailer | una connessione emotiva limpida come l' oceano

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Mentre attendiamo il ritorno su Pandora, previsto in Italia per il 14 dicembre 2022, con ildiffuso oggi finalmente ci immergiamo nel nuovo mondo di James Cameron, ricco di fascino e sentimenti. Non giriamoci intorno,: La via dell'acqua è una delle pellicole più attese dell'anno, tenendo conto dello straordinario successo che ha riscosso il primo capitolo. James Cameron 13 anni fa era riuscito a creare un mondo tutto suo, il pianeta Pandora, un universo affascinante dove la sceneggiatura dialogava fortemente con le immagini, con l'esperienza cinematograficacentro nevralgico dell'intero progetto. L'immersione del 3D unita alla strabiliante coerenza visiva e narrativa ha regalato momenti di pura magia agli spettatori, un evento che ha tenuto incollati per mesi vecchie e nuove generazioni. Dopo tanto tempo, questo ...

