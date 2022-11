Verso Cop27 | un miliardo di bambini a rischio di shock climatici

L'Unicef chiede ai leader mondiali adesso e allain Egitto di agire immediatamente per ... portandoli almeno a 40 miliardi di dollari all'anno entro il 2025, come passola destinazione di ...Adattamento : garantire che lacompia i "progressi assolutamente necessari"il miglioramento della resilienza ai cambiamenti climatici e l'assistenza alle comunità più vulnerabili del ...Promuovere una transizione verso l’energia pulita ... ha aggiunto Jean-Pierre Il presidente Joe Biden parteciperà alla conferenza Onu sul clima Cop27 dal 6 al 18 novembre a Sharm el-Sheikh, in Egitto.Adattamento: garantire che la COP27 compia i “progressi assolutamente necessari” verso il miglioramento della resilienza ai cambiamenti climatici e l’assistenza alle comunità più vulnerabili del mondo ...