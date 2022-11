Stefano Pioli e Milan | rinnovo sul più brutto | indiscreto pesantissimo

(Di martedì 1 novembre 2022) Che ilcreda innon è certo una sorpresa, ma la decisione di rinnovargli il contratto appena dopo la deludente sconfitta in casa del Torino di domenica (2-1) vale senza dubbio il più importante degli attestati di stima. I rossoneri, infatti, prolungano fino al 2025 l'intesa inizialmente in scadenza al giugno del 2023, con adeguamento dello stipendio, che passerà da circa 2,8 milioni di euro netti a stagione più bonus, a 3,5 milioni di sola parte fissa (gli allenatori più pagati del campionato restano Massimiliano Allegri della Juventus e José Mourinho della Roma, entrambi a 7 milioni di base annua). Una notizia che era nell'aria da qualche settimana, ma che nessuno pensava potesse concretizzarsi già ieri pomeriggio, quando l'emiliano ha raggiunto Casaper la firma sul contratto, prima ...

Nella serata di ieri,, allenatore del Milan, ha firmato il rinnovo di contratto fino al 2025. Ecco cifre e bonus Nella serata di ieri,, allenatore del Milan, ha firmato il rinnovo del contratto ...... l'attesa per la supersfida di Anfield tra Liverpool e Napoli , comunque decisiva per il primato del raggruppamento , e le reazioni al rinnovo di contratto fino al 2025 dicol Milan : ...Stefano Pioli ha rinnovato ieri pomeriggio il suo contratto con il Milan, legandosi ai colori rossoneri per altri due anni fino al 2025. Considerando la nuova scadenza e quindi altre due ...Milan, una notizia molto particolare riguarda un esterno croato molto gradito a Stefano Pioli. Vediamo nel dettaglio. Il Mondiale in Qatar si avvicina sempre di più, incombendo sul campionato di Serie ...