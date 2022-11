Pugilato | Alessio Lorusso al ‘The Art of Fighting’ per vincere ancora

Il Giornale dello sport

Lorusso tornerà sul ring sabato 19 novembre a Meda, dove il il campione d'Europa dei pesi gallo sfiderà il georgiano Mikheil Soloninkini sulla distanza delle sei riprese. Un match che va ad ...Lorusso, dopo la vittoria del titolo europeo dei pesi gallo contro Sebastian Perez, conosce già il nome del suo prossimo avversario. L'Ebu, organizzazione che supervisiona ilnel ... Il campione d’Europa di pugilato Alessio Lorusso combatterà a The Art of Fighting 2 Aggiunta di prestigio per 'The Art of Fighting' di sabato 19 al Palazzo dello sport di Meda: il campione d'Europa dei pesi gallo Alessio Lorusso (19 vittorie di cui 7 prima del limite, 4 sconfitte e 2 ...Il campione d’Europa dei pesi gallo Alessio Lorusso combatterà sabato 19 novembre al PalaMeda contro il georgiano Mikheil Soloninkini sulla distanza delle 6 riprese. Aggiunta di grande prestigio per ...