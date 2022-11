Pagelle Bayern Monaco Inter | TOP e FLOP del match – VOTI

(Di martedì 1 novembre 2022) I top ee iai protagonisti delvalido come sesta giornata della Champions League 2022/2023:Ledei protagonisti del, sesta giornata della Champions League 2022-23 per i nerazzurri di Simone Inzaghi. TOP: Barella: Pavard: Correa, Gagliardini: Gravenberch: L'articolo proviene da Calcio News 24.

... Nagelsmann applaude Inzaghi: "È bello veder giocare l'Inter" Ledi Inter -Monaco: Bastoni incerto, Davies eclettico Inter -Monaco 0 - 2: Sané spegne i nerazzurri precedente ...- Hertha Berlino 1 - 0 CALCIO - LIGUE 1 21:00 Lens - Toulouse 3 - 0 CALCIO - SERIE B 20:30 Bari - Ternana 0 - 0 BASKET - EUROLEAGUE 18:00 Crvena Zvezda -78 - 72 18:30 Anadolu Efes - ...La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...Probabili formazioni Bayern Monaco-Inter: ultima giornata Champions League 2022/2023. Ballottaggi, squalificati e indisponibili ...