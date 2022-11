Morto Takeoff | il rapper dei Migos ucciso a 28 anni in una sparatoria

(Di martedì 1 novembre 2022) Èil. L’artista, 28, è statoa Houston in una, come riferisce Tmz.è stato colpito attorno alle 2.30 del mattino non lontano da un bowling. Secondo la ricostruzione,stava giocando a dadi con Quavo, altro componente del gruppo hip hip, quando, a quanto pare, è nata una discussione e nella lite una persona ha estratto una pistola aprendo il fuoco.è stato colpito alla testa, o in un’area vicina alla testa, ed èsul colpo. Altre due persone sono state colpite e trasportate in ospedale con auto private: le loro condizioni non sono note. Nessun danno, sembra, per Quavo L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

