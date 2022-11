Lite tra Jessica Morlacchi e Selvaggia Lucarelli poi arrivano le scuse

Leggi su ultimenotizieflash

(Di martedì 1 novembre 2022) Per qualcuno la tensione è alta in questi giorni e lo scontro traè stato inevitabile ma poi sono arrivate leed è questa la parte dellache ci piace sottolineare. Sbagliare è umano ma dovrebbero ricordarlo tutti e seleperdonare. Cosa è accaduto tra? Lacome sempre è pronta a dire la sua e sul caso Memo Remigi –aveva tirato le orecchie ad entrambi, per lei il cantautore poteva restare a casa come deciso dalla Rai ma anchedoveva cogliere l’occasione per comprendere il suo errore, quello commesso quando sulle parolacce di Iva ...