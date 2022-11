Grande Fratello Vip | cosa è sparito dal gioco? La reazione del pubblico | “Solo gossip”

(Di martedì 1 novembre 2022) Sono trascorsi oltre 40 giorni dall’esordio della settima edizione delVip, ed una buona parte delda casa, attraverso i social, è già pronta a fare un bilancio di questo primo mese. A finire però nel mirino delle critiche non sono stati tanto i concorrenti ma piuttosto il conduttore.Vip,... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

La settima edizione delVip continua a stare al centro dell'attenzione mediatica soprattutto per i suoi protagonisti. A commentare le dinamiche del gioco e il percorso dei concorrenti ci ha pensato Maria ...Ascolti TV " Nella prima serata di ieri, lunedì 31 ottobre 2022, ilVip è andato in onda con la sua tredicesima puntata trasmessa in diretta sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset con Alfonso Signorini. Ecco a seguire i dati auditel della prima serata ...Puntata ricca di colpi di scena, polemiche e confronti quella di ieri del Grande Fratello Vip 7 , la tredicesima di questa edizione. Il reality ...L'ex gieffina Maria Teresa Ruta commenta il caso Marco Bellavia e critica il comportamento dei concorrenti della settima edizione del Gf Vip.