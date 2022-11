Decreto rave party | Conte | “Norma da stato di polizia”

(Di martedì 1 novembre 2022) (Adnkronos) – Giuseppecontro il nuovo reato antiintrodotto dal governo Meloni. “Il modo con cui si è intervenuti è raccapricciante”, afferma il leader del Movimento 5 Stelle, ricordando che “io stesso, nel mio post di ieri avevo aperto ad ‘azioni mirate a maggiore prevenzione e contrasto dell’illegalità’ per contrastare raduni che creano, oggettivamente, problemi di ordine pubblico e sicurezza, anche a garanzia dell’incolumità degli stessi partecipanti. “Nel-legge adottato ieri dal Governo compare una nuova fattispecie di reato. Viene punito, sino a 6 anni, chi promuove, ma anche chi partecipa a un raduno che comporti invasione di edifici o terreni e coinvolga un numero superiore a 50 persone e dal quale può derivare un pericolo per l’incolumità pubblica o la salute pubblica”, scrive su ...

