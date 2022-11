Caricatore unico | anche Apple userà l’usb-c sui nuovi iPhone

(Di martedì 1 novembre 2022) L’Unione Europea ha deciso di adottare usb-c comestandard per i caricabatterie. L’obiettivo è quello di ridurre i rifiuti elettronici e rendere i caricabatterie tra loro interoperabili.aveva da subito manifestato la sua opposizione nei confronti della decisione europea ma, suo malgrado, è stata costretta a fare un passo indietro e dovrà adeguarsi alle nuove disposizioni. La decisione diGreg Joswiak, responsabile marketing del colosso di Cupertino, ha dichiarato durante la conferenza Tech Live organizzata dal Wall Street Journal chel’azienda di Cupertino dovrà adottare l’interfaccia e il connettore usb-c sul suolo europeo. Non è affatto una sorpresa che i produttori di smartphone stiano puntando suluniversale usb-c, visto che il Parlamento Europeo ha stabilito che ...

Archiviata la pratica sul, l'Unione Europea ora vuole spostare le sue attenzioni verso il settore bancario, ed avrebbe intenzione di proporre una vera e propria rivoluzione per i bonifici , con l'obiettivo di ...A ottobre è arrivata l'approvazione finale del Consiglio UE per ilUSB - C- universale che sancisce la fine di Apple Lightning. Su Macitynet trovate tutte le notizie sulle ...L'Unione Europea a quanto pare ha intenzione di rivoluzionare il comparto dei bonifici bancari. Ecco le proposte arrivate.Greg Joswiak, vicepresidente senior del marketing di Apple, conferma l'adeguamento alla normativa europea. Primi dispositivi in arrivo nel 2023 ...