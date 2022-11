Calcio | Seconda categoria | il Cistellum non sbaglia

(Di martedì 1 novembre 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Nel gruppo X di Varese didi, mantiene lapiazza ildi Cislago, che supera in casa la forte Nuova Abbiate per 2-1 con le reti di Costanzo e Morosi. Nulla da fare per la Gerenzanese battuta in casa dalla capolista Gorla per 1-3 mentre ad Uboldo, torna il sorriso ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

Luino Notizie

Nel girone E la Fiorentina esordirà con il Genoa, compagine che nel primo turno ha perso contro l'Hellas Verona per 4 - 3. La Viola vorrà riscattarsi dopo la caduta contro la Juventus in Serie A e ...Chiesa non è in condizione di giocare una partita" Mg Milano 23/01/2022 - campionato di... Nella Juventus la prima gara, lagara, il primo mese e il primo anno, lo giocano quasi tutti. ... Calcio, Seconda Categoria: festival del gol a Maccagno Clamoroso errore sul calcio d’inizio del portiere e gol subito dopo 8 secondi: l’attaccante non deve far altro che depositare la palla in porta ...Per quanto riguarda la pubblicità, noi e terze parti selezionate, potremmo utilizzare dati di geolocalizzazione precisi e l'identificazione attraverso la scansione del dispositivo, al fine di archivia ...