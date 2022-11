Basta ambientalisti rossi | elogio del combustibile fossile

Leggi su nicolaporro

(Di martedì 1 novembre 2022) Perché l’ambientalismo fa rima con marxismo? Come è possibile che le sue declinazioni più estremiste, non siano altro che una battaglia, con diverse armi, contro il capitalismo e il libero mercato? Eppure il tema dell’ambiente non dovrebbe essere così connotato politicamente, dovrebbe riguardare tutti. Non è così. E il motivo ce lo spiega, secondo me in modo magistrale, nel suo ultimo capitolo di In difesa dei combustibili fossili, Alex Epstein: «La versione dei leaderper i combustibili fossili non è un tentativo di preservare la vita umana come valore supremo ma andando per il verso sbagliato. La loro avversione consiste in un deliberato tentativo di perseguire il valore che hanno più a cuore: quello dell’ambiente immacolato, della natura incontaminata. L’energia è il mezzo più potente che abbiamo a disposizione per trasformare l’ambiente affinché ...