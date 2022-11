Allegri | «Su un chilometro la differenza la fai negli ultimi cento»

(Di martedì 1 novembre 2022) Il tecnico della Juventus Massimilianoè intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida di Champions contro il Paris Saint Germain. La Juve deve arrivare davanti al Maccabi per garantirsi l’accesso all’Europa League. Come sta la squadra verso il PSG? «A parte Locatelli non recuperiamo nessuno. Giocatori per una gara così importante ci sono. Giocheranno dei ragazzi che hanno giocato a Lecce, qualche giovanotto, sarà un buon test anche per loro. Domani è importante. Oggi è una conferenza strana, è la prima dopo tanti anni dove giochiamo senza che sia decisiva per la Champions. Ora in Europa League cerchiamo di andarci, è sempre Europa, dobbiamo fare una gara giusta, affrontiamo una delle più forti d’Europa». Che gara sarà? «Dovremo giocare una gara intelligente, tecnicamente valida. A Parigi abbiamo regalato due gol, su due situazioni evitabili. Servirà ...

