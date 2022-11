Uomini e donne | Maria De Filippi obbligata a fermare tutto?

Leggi su anticipazionitv

(Di lunedì 31 ottobre 2022)è un programma storico di Canale 5 che in questi giorni sarà costretto a fermarsi. La conduttriceDe, che ogni giorno fa compagnia a milioni di italiani con il dating show, deve prendersi una pausa e questo a causa della festa di Ognissanti, o Halloween per chi preferisce. Così il programma non andrà in onda nella giornata del 31 ottobre e del 1 novembre 2022 dalle ore 14:45 alle ore 16. Tornerà regolarmente in onda mercoledì 2 novembre 2022. La decisione di Mediaset suMediaset e i suoi vertici hanno deciso di rispettare la festività sul calendario fermando il programma di punta del pomeriggio di Canale 5,, per permettere a tutti di poter pensare ai propri cari o festeggiare con i più piccoli ...