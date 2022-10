The Penguin | Cristin Milioti si unisce ufficialmente al cast della serie con Colin Farrell

(Di lunedì 31 ottobre 2022)sialdi The, laideata come spinoff del film The Batman che espanderà l'universo ispirato ai fumettiDC. In base a quanto riportato recentemente da Variety,si uniràaldi The, la nuovaspin-off basata sul personaggio del Pinguino interpretato dain The Batman targata HBO Max. Per adesso non sappiamo ancora moltissimo riguardo alla trama di questatv, ma sembra che il primo episodio riprenda dal periodo immediatamente successivo al finale del film di Matt Reeves, connuovamente ...

O meglio, in collisione, perché insarà Sofia Falcone e tenterà di prendere il potere del defunto padre Carmine. Avete capito bene. Immaginate John Turturro , anche fisicamente. ...In base a quanto riportato recentemente da Variety, Cristin Milioti si unirà ufficialmente al cast di, la nuova serie spin - off basata sul personaggio del Pinguino interpretato da Colin Farrell inBatman targata HBO Max. Per adesso non sappiamo ancora moltissimo riguardo alla trama ...EXCLUSIVE: Mark Consuelos (Riverdale, Only Murders in the Building) has joined the cast of HBO Max’s The Girls on the Bus in a recurring role. Consuelos will portray a major Hollywood action ...HBO Max's upcoming 'The Batman' spin-off series, 'The Penguin', has just added Cristin Milioti to it's cast alongside Colin Farrell.