Spunta una sirena in un fiume dello Utah | il video virale di Vivian Beck

Uno straordinario video, diventato virale, mostradonna che nuota in un fiume nello Utah con un credibilissimo costume da sirena. La sirena, Vivian Beck , è stata filmata dal marito Bryan Beck . Hanno girato la clip nello scorso dicembre, ma ...Dopo 13 anni di matrimonio e 2 figli Gisele Bundchen e Tom Brady divorziano. Ma i problemi non sono esplosi a settembre, come raccontato dalla stampa americana all'inizio. Oracasa comprata dalla modella quasi un anno fa. Per andarci a vivere da sola. Foto LaPresse Adesso è tutto ufficiale. Dopo 13 anni di matrimonio e due figli, e divorziano. . La modella e ...Google ha sperimentato qualche anno fa la possibilità di inserire nel suo Pixel 2 una fotocamera atta alla scansione dell'iride.Twitter inizia già a subire i primi cambiamenti della nuova proprietà di Elon Musk: tra questi c'è un importante novità sullo status di account verificato.