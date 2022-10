RaiPlay una notte da paura per Halloween 2022

Leggi su movieplayer

(Di lunedì 31 ottobre 2022)celebra: lapiù paurosa sarà raccontata con mostri, fantasmi, streghe, pipistrelli e tanto altro Suarriva, unada, un'offerta da brivido disponibile dal 31 ottobre. Zucche illuminate, maschere spaventose, streghe e pipistrelli per il famoso rito del dolcetto o scherzetto? Così, per la festa dalle tinte horror più famosa dell'anno. Tutti i bambini, insieme a piccoli amici mostruosi, sono invitati allo Speciale, dolcetto o scherzetto, un horror party di tutto rispetto capace di coinvolgere e divertire il giovane pubblico. Sempre per i più piccini tanti altri titoli a tema, tra cui: Bing, Bat Pat - Speciale, Le ...