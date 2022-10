Halloween e neuroscienze | perché la paura per gioco fa bene al cervello

Leggi su iodonna

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Avere, normalmente, scatena una reazione stressogena nelche aumenta la produzione di adrenalina e di cortisolo, un ormone prodotto dalle cellule del surrene in risposta all’ormone ipofisario ACTH. Viene spesso definito “ormone dello stress“,la sua produzione aumenta durante episodi di stress psico-fisico, per esempio durante una discussione accesa, quando si è in ansia o impauriti, ma anche dopo esercizi fisici intensi e prolungati o interventi chirurgici. Ma se laè “per finta” o per, tutto cambia. Ilneficia. Ce lo ha spiegato il Professor Antonio Uccelli, neuroscienziato tra i più affermati e Direttore Scientifico del San Martino di Genova. Leggi anche ...