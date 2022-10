Gregorio Paltrinieri | “A Parigi 2024 sogno il podio in vasca e in acque libere”

(Di lunedì 31 ottobre 2022) “Voglio arrivare ain buone condizioni con ildi un doppio, ine in, perché almeno per un altro po’ di tempo continuerò a percorrere entrambe le strade, anche se non posso negare che il mare mi piace un po’ di più. La preparazione perandrà avanti su tutti e due i fronti. Dopo le Olimpiadi avrò 30 anni e vedremo cosa fare, per adesso posso confermare che inmi sto divertendo tanto”. Ha le idee chiaree durante la presentazione del primo “Halloswimeeting Potenza” non si nasconde. “La scorsa stagione è stata decisamente piena con quattro competizioni internazionali – ha aggiunto – oggi inizia da Potenza una stagione ...

Da questo pomeriggio la piscina comunale di Potenza ospiterà il primo "Halloswimeeting", una due giorni alla quale prenderanno parte anche i pluridecorati campioni, Domenico Acerenza e Benedetta Pilato che inizieranno i propri impegni ufficiali proprio in Basilicata, dove saranno gli ospiti d'onore della manifestazione organizzata dal ...... Paltrinieri riparte: "Sono un pirata alla ricerca di nuove emozioni" Da questo pomeriggio la piscina comunale di Potenza ospiterà il primo "Halloswimeeting", una due giorni alla quale prenderanno parte anche i pluridecorati campioni Gregorio Paltrinieri, Domenico Acere ...Lunedì torna in acqua a Potenza. "Carico e riposato, inseguo l'impossibile: scatta un biennio in cui non potrò sbagliare nulla"