Corea del Sud sotto choc dopo la strage di Halloween

LaSud e' sotto shock mentre cittadini, media e istituzioni si chiedono come una serata di divertimento per Halloween sia potuta diventare una delle peggiori tragedie nazionali. E mentre a ...Parlando con l'agenzia di stampa Yonhap, un testimone ha descritto così ciò che è avvenuto sabato sera nel quartiere Itaewon di Seul, inSud, quando 154 persone sono morte nella calca e ...È il giorno del lutto e delle polemiche oggi in Corea del Sud a quasi 24 ore dalla tragedia di Halloween che ha portato a un bilancio – ancora provvisorio – di 154 morti. Rimane ancora senza risposta ...La Corea del Sud e' sotto shock mentre cittadini, media e istituzioni si chiedono come una serata di divertimento per Halloween sia potuta ...