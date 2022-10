Chrome 107 risolve il settimo zero-day del 2022

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Ancora uan volta, la settima quest’anno, occorre aggiornare urgentemente a107 cheuna vulnerabilità-day scovata dagli sviluppatori di AVAST che lo hanno segnalato a Google. “Google è a conoscenza di segnalazioni secondo cui esiste un exploit per CVE--3723 in natura“, sottolinea Google che non ha fornito molti dettagli in merito per motivi di sicurezza in attesa che gli utenti effettuino l’update. Vulnerabilità-day: cos’è e come funziona Aggiorna a107 La vulnerabilità-day individuata dagli sviluppatori di Avast è attivamente sfruttata, pare possa consentire l’accesso a dati sensibili attraverso motore Javascript V8. Google è stata prontamente avvisata dal difetto del proprio browser ed è stata rilasciata la nuova versione, ...

La nuova versione di Chrome che mette al riparo dalla falla è quella siglata come 107.0.5304.87/88. Per eseguire l'aggiornamento non occorre fare nulla, il browser agisce in autonomia. Google ha rilasciato un aggiornamento di emergenza per il suo browser Chrome per correggere la nuova falla 0-Day CVE-2022-3723 già sfruttata. Google dice che ha un livello di severità alto, non critico. Dettagli ulteriori non sono stati divulgati per sicurezza.