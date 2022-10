Belpasso | segrega la moglie in camera da letto e tenta di soffocarla | 25enne arrestato

Gazzetta del Sud

Un 25enne di Belpasso è stato arrestato per tentato omicidio e maltrattamenti in famiglia, dopo aver ferito la moglie di 35 anni. I carabinieri sono intervenuti nell'abitazione dei coniugi: la donna era in forte stato di agitazione.