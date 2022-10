Abbiategrasso | due paracadutisti bergamaschi precipitano durante una commemorazione

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Sono ricoverati in gravi condizioni, ma non in pericolo di vita, dueche domenica mattina adsono rimasti feritila rievocazione storica dell’80esimo anniversario della battaglia di El Alamein. Il programma dell’evento prevedeva infatti anche il lancio di dieci, ma due di loro hanno avuto problemi in fase di atterraggio, che sarebbe dovuto avvenire nel campo sportivo dell’oratorio: uno si è invece schiantato nel cortile di un palazzo, l’altro nei giardini della case popolari confinanti, rimanendo tra l’altro impigliato tra i rami di un albero dopo aver abbattuto un piccolo palo della luce. I due, di 51 e 46 anni originari rispettivamente di Trescore Balneario e Borgo di Terzo, sono stati immediatamente soccorsi e portati in codice rosso in ...

Addoveva essere una giornata di spettacolo per le celebrazioni per l'80esimo ...paracadutisti sono precipitati tra le case e sono stati poi ricoverati in gravi condizioni, ma non in ...Addoveva essere una giornata di spettacolo per le celebrazioni per l'80esimo ...paracadutisti sono precipitati tra le case e sono stati poi ricoverati in gravi condizioni, ma non in ...Hanno mancato il campo di atterraggio ma sono riusciti ad atterrare nei cortili di due case. Hanno riportato fratture, ricoverati in codice rosso.Questa mattina poco prima delle 11 due paracadutisti sono precipitati nel centro di Abbbiategrasso. Uno è caduto nel cortile di via Legnano 7, dove c'era la ...