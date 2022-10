A Boscoreale la prima edizione di “Accordati con me” | concorso nel ricordo di Joe Amoruso

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Tempo di lettura: 3 minutiSono le emozioni, inseguendo i ricordi e le melodie tanto care a Joe, il file rouge che ha accompagnato la presentazione di “con me” il premio musicale riservato ad interpreti, cantautori e musicisti in programma dal 2 al 4 dicembre al Cine Teatro Minerva di, in provincia di Napoli. La manifestazione è organizzata dall’Associazione Strada Facendo Events, presieduta da Rino Cirillo, con la direzione artistica di Vincenzo De Prisco e con il sostegno della famiglia di Joe, celebre pianista dello storico gruppo di Pino Daniele scomparso nel marzo del 2020. “Sono sicuro che Joe avrebbe subito sposato questa iniziativa, perché amava tutti quei momenti che permettevano ai giovani di mettersi in mostra. Sono sicuro che avrebbe messo in questa avventura tutta la ...

