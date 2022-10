Udinese | Sottil | 'Serve lucidità | non dobbiamo avere frenesia di segnare subito'

L'rischia di vincere al 4' minuto di recupero, ma Deulofeu, calcia fuori. la partitasceglie Arslan al posto di Makengo e conferma Success in attacco con Deulofeu. Alvini si sistema ...... ma riesce a mettersi in tasca un punto tutto sommato importante contro l'. Allo Zini ... mentre gli uomini di, che non vincono da quattro turni, salgono a 22. Come prevedibile sono i ...Al termine del match tra i lombardi e i friulani, Sottil ha risposto alle domande dei giornalisti. Le dichiarazioni del tecnico bianconero ...Successo esterno per i viola (1-2): decisivo il brasiliano dopo il vantaggio di Milenkovic e il momentaneo pari di Nzola (rosso a Nikolaou nel finale). Per i friulani di Sottil solo un punto allo Zini ...