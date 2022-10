(Di domenica 30 ottobre 2022) Roma, 30 ott. (Adnkronos) - “Suldiall'atteso per il prossimo novembre, non c'è e non ci sarànelladivisione. Sono aiuti necessari alla sua difesa, una difesa legittima, sia sul piano del diritto e delle convenzioni internazionali che su quello etico-morale”. Così, Stefania, senatrice di Forza Italia. "Spiace smentire le cassandre dai presagi interessati - prosegue-, ma la posizione sul conflitto non rappresenta materia di divisione in seno alladi governo. Una coalizione che, a differenza di alcune forze di minoranza, che celano sempre più dietro un pacifismo di comodo e di facciata ben altri pensieri e ...

La Svolta

Questo per manifestare, per chiedere il cessate il fuoco e la pace in. "Gli studenti hanno ... ex deputato e vicesegretario del Partito socialista italiano ai tempi di Bettino, oltre che ...... 'La parola socialismo nel Pd va detta a voce alta' Intervista a Bobo: 'Un torto il Psi fuori ...aumento della povertà causato anche dal covid e dalle conseguenze dell'invasione russa dell'... Ultimo'ora: Ucraina: Craxi (Fi), 'su sesto pacchetto armi nessuna crepa in maggioranza' Roma, 30 ott. (Adnkronos) - Sul sesto pacchetto di armi all Ucraina atteso per il prossimo novembre, non c è e non ci sarà nessuna crepa nella maggioranza, nessuna divisione. Sono aiuti ...Nel 1976, mentre l’Italia conosceva Craxi e gli Eagles pubblicavano Hotel California, a Dvirkivshchyna nasceva un giovane cittadino dalla chioma bionda. Nella ex RSS Ucraina, una delle repubbliche ...