Next Gen ATP Finals | edizione più azzurra che mai con Musetti e Passaro | gli otto qualificati

(Di domenica 30 ottobre 2022) Dall’8 al 12 novembre andranno in scena, sul cemento indoor del PalaLido di Milano, le Intesa SanpaoloGen ATP. Si tratterà della quintadel torneo che ormai dal 2017 premia glimigliori giocatori under 21 della stagione. Un evento prestigioso, che ha nel suo albo d’oro nomi del calibro di Stefanos Tsitsipas, vincitore nel 2018, Jannik Sinner, che trionfò nel 2019 e Carlos Alcaraz, che si impose nel 2021; la primaandò invece nelle mani del sudcoreano Hyeon Chung, poi semifinalista agli US Open nella stagione successiva. Una manifestazione innovativa, che è da anni anche terreno di esperimenti. Si gioca infatti con set da quattro game (con tie-break sul 3-3) e partite al meglio dei cinque set; sul punteggio di 40-40 si gioca il killer point, il warm-up pre-partita è ...

Quindi per iltoscano ci sarebbe il georgiano Basilashvili o un qualificato e negli ottavi il norvegese Casper Ruud, n.3 del ranking e del seeding. Sorteggio a specchio per Berrettini e ...La perla di Fagioli e le prestazioni super di Miretti, Soulé e Iling - Junior danno coraggio nel portare avanti il progetto(la Seconda squadra) e dei sotto età in Primavera. Non perderti le ...Dall’8 al 12 novembre andranno in scena, sul cemento indoor del PalaLido di Milano, le Intesa Sanpaolo Next Gen ATP Finals. Si tratterà della quinta edizione del torneo che ormai dal 2017 premia gli o ...Impegno contro la Juventus Next Gen per l'Albinoleffe, queste le parole del tecnico Giuseppe Biava. "Archiviata la buona prestazione contro l'ex capolista ci attende ...