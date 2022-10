Grillo ne spara un’altra delle sue e rilancia il reddito di base universale

(Di domenica 30 ottobre 2022) Proprio quando il nuovo governo si accinge a smantellare il Rdc che è percepito in blocco da tutta la criminalità organizzata e non, insieme ad una maggioranza di scappati di casa giovani ed aitanti che lavorano al nero e si cuccano pure il sussidio statale, l'ex comico ricicla roba vecchia e... Segui su affaritaliani.it

Affaritaliani.it

M5S, è tornato il solitofuffarolo che è di nuovo in cerca di allocchi da far abboccare al suo spuntato amo: il commentoneun'altra delle sue e rilancia l'idea del reddito di base universale (rbu). Ma siccome è genovese e di manina piccola, manco ci fa un nuovo post, ma ricicla roba vecchia addirittura del ...... e dello stesso numero nove, il qualealto il secondo tentativo sulla ribattuta dopo il primo ... MIRAFIORI (4 - 4 - 2): Cuniberti 7, Cavallaro 5.5, Cordero 6 (45' st Giuffrida sv),5.5 (45' ... Grillo ne spara un’altra delle sue: rilancia il reddito di base universale Proprio quando il nuovo governo si accinge a smantellare il Rdc percepito in blocco da tutta la criminalità organizzata e non, l'ex comico ricicla roba vecchia ...ROVIGO - Una pistola spianata in classe. Una pistola ad aria compressa, ma pur sempre una pistola. Usata per sparare due colpi all'indirizzo di una professoressa, raggiunta dai pallini di ...