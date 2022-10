Classifica Serie A 2022-2023 | tutti i risultati della 12^ giornata

QUOTIDIANO NAZIONALE

Tutto facile, o quasi, per l'Atalanta al Castellani. La squadra di Gasperini stende l'Empoli 2 - 0 e, in attesa del Milan e della Lazio, vola al secondo posto inin solitaria. i gol I bergamaschi dopo aver costruito molte occasioni da gol passano al 32' con Hateboer. Koopmeiners scarica per Lookman che calcia dall'interno dell'area. La difesa ......A, prevede le sfide Cremonese - Udinese e Spezia - Fiorentina. Andrea Sotti, prima stagione all'Udinese © LaPresseI grigiorossi di Massimiliano Alvini sono il fanalino di coda della... Serie A oggi: live match, risultati e classifica. Empoli-Atalanta alle 12.30 Maurizio Sarri e Davide Nicola, da allenatori, si sono affrontati in tutte le serie del calcio professionistico italiano. Il tecnico toscano viene da una serie positiva di quattro partite contro ...Lunedì sera al Garilli si gioca il posticipo dell'undicesima giornata del girone A di Serie C. Il Piacenza ultimo in classifica riceve il Padova, reduce dalla sconfitta casalinga (1-2) contro il Novar ...