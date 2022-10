“Ca**o mollo” | Iva Zanicchi senza freni a ‘Ballando con le Stelle’ | Il web si infuria

(Di domenica 30 ottobre 2022) Ancora una volta Ivaha rubato la scena di tutti sulla pista dicon le: questa volta ha fattore i telespettatori. L’improvvisata ballerina sta decisamente stupendo tutti nel talent di Milly Carlucci, purtroppo non sempre in modo positivo. Negli ultimi giorni le azioni dellasono state davvero sulla bocca di tutti. Il caso mediatico era già scoppiato la scorsa settimana a causa dell’insulto della cantante al giudice Selvaggia Lucarelli. Alla fine della sua esibizione, il pubblico l’aveva acclamata mentre a Lucarelli le aveva segnato un bel zero sul cartellone. Ivanon ci sta e, in un momento di leggerezza, ha insultato sottovoce la Lucarelli; peccato che i microfoni accesi abbiano fatto sentire a tutto lo studio e al ...

Poi il gelo in studio, e non riesce a contenere Iva: ' Una specie di**' . La padrona di casa imbarazzata scappa dagli autori e anche i giurati restano allibiti , l'unica cosa che sono ...Sai come tiCol**. Col**proprio. Sono disposto a fare un'altra puntata così, ti giuro. Con quelli che mi rompono il**, con te che mi rifai la scenetta così. Io rivengo qui da te&...Ieri sera, sabato 29 ottobre, è andato in onda su Rai1 un nuovo appuntamento con “Ballando con le stelle”. I vip arruolati nel cast di Milly Carlucci si sono sfidati in pista per conquistare i voti al ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...